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20:57, 29 октября 2020 года

Андрей Клычков о сокращении работы ресторанов: «Прошу отнестись спокойно»

Сегодня оперштабом было принято решение: объекты общепита - кафе, рестораны и ночные клубы - теперь должны закрываться в 23:00. Глава региона в прямом эфире в Instagram прокомментировал это решение.


Андрей Клычков: «По поводу ограничения деятельности общепита – в проекте решения было предложение закрыть функционирование сферы общественного питания в ночное время с 22:00 до 6:00. Но ко мне обратился уполномоченный по правам предпринимателей, был ряд других обращений. Решили все-таки на две недели, на 14 дней – в том числе, чтобы проверить, смогут ли и будут ли выполнять представители общественного питания эти нормы, - ограничили работу с 23:00 до 6 утра. Эта норма будет действовать с понедельника, 2 ноября. Я прошу к этому решению относиться спокойно. Я знаю, что, с одной стороны, все требуют закрыть и школы, но когда мы начинаем закрывать рестораны, начинают возмущаться. Ровным счетом затем, что это неконтролируемая сфера. Это форма, которая позволяет минимально обеспечить безопасность в тех условиях, где невозможно проконтролировать».



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