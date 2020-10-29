Андрей Клычков: «Выйду с больничного – буду носить маску»

Глава региона своим примером пытается в очередной раз убедить орловцев использовать средства индивидуальной защиты.

Губернатор Орловской области прокомментировал решение Роспотребнадзора об обязательном использовании масок.

Андрей Клычков: «Хотя мы девять месяцев об этом говорили, но теперь есть норма, которая обязывает носить маски. Выйду с больничного и тоже буду – вынужден и обязан - ходить на все мероприятия с участием людей».