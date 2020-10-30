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22:06, 29 октября 2020 года Андрей Клычков признал проблему с лекарствами в регионе При этом он сообщил, что увеличится поставка отдельных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции.





Андрей Клычков: «Действительно, с лекарствами есть проблемы. Первая: одни, у кого есть лекарства, поднимают стоимость и реализуют за баснословные деньги. Вторая: в аптечной сети появляющиеся лекарства, если они не по рецептам, скупаются ящиками, как гречка. И сегодня я дал поручение в наших государственных аптеках, не в частных, обеспечить лекарства с нормированием по приобретению. Вопрос не в ограничениях, вопрос в том, чтобы не скупали ящиками. Сегодня, кстати, в Орелфармацию поступило 100 упаковок азитромицина, на следующей неделе – еще дополнительная поставка – уже 500 упаковок. Но я еще раз сегодня с врачами разговаривал: антибиотики я бы рекомендовал применять после консультации с врачом. При коронавирусе антибиотик не всегда позволяет вылечиться».





Орловское Информбюро



