Олег Кошелев: «Программа наказов избирателей - это боль и крик души каждого жителя»

Жители обращаются с просьбой - депутаты областного Совета отзываются. В рамках программы исполнения наказов выделяются деньги на решение локальных проблем. Что было сделано в этом году?

Ремонт дорог, оборудование детских площадок, восстановление освещения - на наказы избирателей ежегодно выделяют 65 миллионов рублей. В рамках областной программы сделали дорожку, ведущую к набережной реки Оки. Тут же на набережной – скамейки - результат вложения собственных средств депутата округа. Совместными усилиями с коллегами по парламенту купили оборудование в детскую поликлинику № 3 - цена почти 700 тысяч рублей. Ранее анализы приходилось отправлять в Питер, сейчас делают все на месте.

Стало значительно теплее в и школе № 35. Еще здесь обновили холл, отремонтировали входную группу, закупили технику в кабинет информатики. Планов много. Реализовывать будут и дальше.

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского облсовета: «Эта программа - это боль и крик души каждого жителя, который уже может после всех кругов ада прийти к депутатам и попросить, чтобы включили его просьбу, его наказ в данную программу, выполнение которой уже контролирует не только сами жители, но и депутаты того или иного круга».

Как отметил Олег Кошелев, самое сложное - при сумме 1 миллион 300 тысяч (именно столько выделяют на округ) расставить приоритеты. Для Кошелева это дети, поэтому детским учреждениям помогает в первую очередь. В перспективе - появление в Железнодорожном районе нового детского сада.

Список того, куда следует направить средства в 2021 году, пополняется. В детской поликлинике надо довести до ума ограждение, в 35-й школе застеклить третий этаж и установить спортивную площадку с тренажерами, в 58-м саду отремонтировать входную группу.