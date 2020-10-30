пятница 30.10.2020 03:34:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

22:48, 29 октября 2020 года

Олег Кошелев: «Программа наказов избирателей - это боль и крик души каждого жителя»

Жители обращаются с просьбой - депутаты областного Совета отзываются. В рамках программы исполнения наказов выделяются деньги на решение локальных проблем. Что было сделано в этом году?


Ремонт дорог, оборудование детских площадок, восстановление освещения - на наказы избирателей ежегодно выделяют 65 миллионов рублей. В рамках областной программы сделали дорожку, ведущую к набережной реки Оки. Тут же на набережной – скамейки - результат вложения собственных средств депутата округа. Совместными усилиями с коллегами по парламенту  купили оборудование в детскую поликлинику № 3 - цена почти 700 тысяч рублей. Ранее анализы приходилось отправлять в Питер, сейчас делают все на месте. 
 
Стало значительно теплее в и школе № 35. Еще здесь обновили холл, отремонтировали входную группу, закупили технику в кабинет информатики. Планов много. Реализовывать будут и дальше.
 
Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского облсовета: «Эта программа - это боль и крик души каждого жителя, который уже может после всех кругов ада прийти к депутатам и попросить, чтобы  включили его просьбу, его наказ в данную программу, выполнение которой уже контролирует не только сами жители,  но и депутаты того или иного круга».
 
Как отметил Олег Кошелев, самое сложное - при сумме 1 миллион 300 тысяч (именно столько выделяют на округ) расставить приоритеты. Для Кошелева это дети, поэтому  детским учреждениям помогает в первую очередь. В перспективе - появление в Железнодорожном районе нового детского сада.
 
Список того, куда следует направить средства в 2021 году, пополняется. В детской поликлинике надо довести до ума ограждение, в 35-й школе застеклить третий этаж и установить спортивную площадку с тренажерами, в 58-м саду отремонтировать входную группу.



Анна Вайсергисер
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.