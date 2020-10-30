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10:16, 30 октября 2020 года Орловский государственный академический театр имени Тургенева начал новый сезон Премьерный спектакль «Набережная надежды» состоялся на сцене театра кукол.





Маски, обработка рук санитайзером, замер температуры. Но грустные реалии сегодняшнего дня зрителям помешать не могут. Они, как и прежде, приходят с хорошим настроением в душе и цветами в руках.



Сезон начинается на чужой сцене - академический театр пока будет работать на разных площадках. Премьерный спектакль «Набережная надежды» выходит на подмостках театра кукол. Это история о женской дружбе, вечном девичнике, где у подружек - свои мечты и чаянья. Но они по доброму относятся друг к другу, философски - к жизненным ситуациям и верят, что все хорошее впереди. События разворачиваются в маленьком кафе на набережной курортного городка в 80-хх годах прошлого века. Пьесу поставила актриса театра Марианна Иванова.



Марианна Иванова, режиссёр спектакля: «Я скучаю по тем временам, когда можно было разглядеть, когда глаза в глаза, когда можно было тет-а-тет, и ждать друг друга, и встречаться, и звонить ночами».

У каждой героини своя простая и понятная история. Одна настойчиво ждет писем от мужчины, который никогда не напишет, вторая в одиночку растит дочь и желает ей лучшей доли, третья мечтает об учебе в столичном вузе, четвертая - о замужестве. Они дружат, мечтают о счастье, пытаются помочь друг другу.



Вероника Иванова, исполнительница роли Любы: «Такие понятия - не знаю, может быть, сейчас они звучат старомодно - честь, достоинство, дружба. Тогда это были не пустые слова».

И, несмотря вроде бы на банальность коллизий, которые можно встретить и сегодня, молодым актрисам, в общем-то, довольно трудно было представить жизнь сорокалетней давности.



Надежда Захаркина исполнительница роли Зои: «Другие люди были, другие ценности. Верили в любовь, умели дружить. Мне кажется, сейчас, в наше время нам этого очень не хватает. Я сужу по своему поколению, было сложно понять их - почему так, а не иначе».

Постановка получилась и смешная, и грустная одновременно. С музыкой и танцами. Многие, конечно, узнали и себя, и свою молодость, и свои песни.



Героини проживают скучные зимние дни у моря, даже не замечая, как легки и наполнены счастьем эти дни. Спектакль получился с нотками ностальгии по духу и сути того времени, когда отношениями правили не время и не деньги, когда люди были более чуткими, когда дружба и любовь были важнее всего остального.





Эва Стасюлевич



