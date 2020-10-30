пятница 30.10.2020 12:20:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:16, 30 октября 2020 года

Орловский государственный академический театр имени Тургенева начал новый сезон

Премьерный спектакль «Набережная надежды» состоялся на сцене театра кукол.


 Маски, обработка рук санитайзером, замер температуры. Но грустные реалии сегодняшнего дня зрителям помешать не могут. Они, как и прежде, приходят с хорошим настроением в душе и цветами в руках.

Сезон начинается на чужой сцене - академический театр пока будет работать на разных площадках. Премьерный спектакль «Набережная надежды» выходит на подмостках театра кукол. Это история о женской дружбе, вечном девичнике, где у подружек - свои мечты и чаянья. Но они по доброму относятся друг к другу, философски - к жизненным ситуациям и верят, что все хорошее впереди. События разворачиваются в маленьком кафе на набережной курортного городка в 80-хх годах прошлого века. Пьесу поставила актриса театра Марианна Иванова.

Марианна Иванова, режиссёр спектакля: «Я скучаю по тем временам, когда можно было разглядеть, когда глаза в глаза, когда можно было тет-а-тет, и ждать друг друга, и встречаться, и звонить ночами».

У каждой героини своя простая и понятная история. Одна настойчиво ждет писем от мужчины, который никогда не напишет, вторая в одиночку растит дочь и желает ей лучшей доли, третья мечтает об учебе в столичном вузе, четвертая - о замужестве. Они дружат, мечтают о счастье, пытаются помочь друг другу.

Вероника Иванова, исполнительница роли Любы: «Такие понятия - не знаю, может быть, сейчас они звучат старомодно - честь, достоинство, дружба. Тогда это были не пустые слова».

И, несмотря вроде бы на банальность коллизий, которые можно встретить и сегодня, молодым актрисам, в общем-то, довольно трудно было представить жизнь сорокалетней давности.

Надежда Захаркина исполнительница роли Зои: «Другие люди были, другие ценности. Верили в любовь, умели дружить. Мне кажется, сейчас, в наше время нам этого очень не хватает. Я сужу по своему поколению, было сложно понять их - почему так, а не иначе».

Постановка получилась и смешная, и грустная одновременно. С музыкой и танцами. Многие, конечно, узнали и себя, и свою молодость, и свои песни.

Героини проживают скучные зимние дни у моря, даже не замечая, как легки и наполнены счастьем эти дни. Спектакль получился с нотками ностальгии по духу и сути того времени, когда отношениями правили не время и не деньги, когда люди были более чуткими, когда дружба и любовь были важнее всего остального.


Эва Стасюлевич
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.