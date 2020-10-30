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10:18, 30 октября 2020 года Сегодня - День тренера От работы тренера во многом зависит, какие вершины спортсмен покорит. Орловец Николай Подрезов спортивную жизнь начинал с баскетбола. После окончания вуза попал по распределению к легендарному волейбольному тренеру Николаю Карполю и его жизнь изменилась.





Правильно подавать мяч волейболистов всех возрастов Николай Подрезов учит уже 42 года. Начав играть в баскетбол как любитель, позже получил профессиональное образование тренера, закончив академию физкультуры в Смоленске. Однокурсником Николая Подрезова был легендарный Валерий Харламов. В свой профессиональный праздник специалист, по традиции, проводит на работе.



Добрый, чуткий, преданный профессии и воспитанникам, Николай Подрезов продолжает растить таланты для клубов высокого ранга. Воспитанники заслуженного тренера России выступают сейчас в профессиональных и полупрофессиональных командах. Но расставаться с ними специалисту совсем не тяжело.



Николай Подрезов, заслуженный тренер России: «Это моя работа. Есть понятие детский тренер. Так вот я как раз такой. Только приятно смотреть».

Не только тонкостям волейбола учит Николай Подрезов орловцев. В конце 90-х наш герой первым привез в Орел диковинный корфбол. Под его руководством команда ОГУ несколько раз выигрывала мировые и европейские турниры. Оно и понятно - с мячом специалист умел и любил работать всегда.



Николай Подрезов, заслуженный тренер России: «Мяч - это самая главная игрушка, самое большое достижение человечества. Даже, мне кажется важнее, чем колесо. Вы обратите внимание, дети во что играют всегда? Я не имею ввиду современные гаджеты. В мяч! С мячом можно делать все, что угодно».

И пока мяч раз за разом взлетает над волейбольной площадкой, тренерское дело живет.





Анастасия Дорохова



