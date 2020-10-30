пятница 30.10.2020 12:20:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:18, 30 октября 2020 года

Сегодня - День тренера

От работы тренера во многом зависит, какие вершины спортсмен покорит. Орловец Николай Подрезов спортивную жизнь начинал с баскетбола. После окончания вуза попал по распределению к легендарному волейбольному тренеру Николаю Карполю и его жизнь изменилась.


Правильно подавать мяч волейболистов всех возрастов Николай Подрезов учит уже 42 года. Начав играть в баскетбол как любитель, позже получил профессиональное образование тренера, закончив академию физкультуры в Смоленске. Однокурсником Николая Подрезова был легендарный Валерий Харламов. В свой профессиональный праздник специалист, по традиции, проводит на работе.

Добрый, чуткий, преданный профессии и воспитанникам, Николай Подрезов продолжает растить таланты для клубов высокого ранга. Воспитанники заслуженного тренера России выступают сейчас в профессиональных и полупрофессиональных командах. Но расставаться с ними специалисту совсем не тяжело.

Николай Подрезов, заслуженный тренер России: «Это моя работа. Есть понятие детский тренер. Так вот я как раз такой. Только приятно смотреть».

Не только тонкостям волейбола учит Николай Подрезов орловцев. В конце 90-х наш герой первым привез в Орел диковинный корфбол. Под его руководством команда ОГУ несколько раз выигрывала мировые и европейские турниры. Оно и понятно - с мячом специалист умел и любил работать всегда.

Николай Подрезов, заслуженный тренер России: «Мяч - это самая главная игрушка, самое большое достижение человечества. Даже, мне кажется важнее, чем колесо. Вы обратите внимание, дети во что играют всегда? Я не имею ввиду современные гаджеты. В мяч! С мячом можно делать все, что угодно».

И пока мяч раз за разом взлетает над волейбольной площадкой, тренерское дело живет.


Анастасия Дорохова
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.