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10:56, 30 октября 2020 года Орловские многодетные семьи получат памятные медали ко Дню матери Всего медали получат 424 семьи.





Как следует из указа губернатора наградят те семьи, которые впервые получили статус многодетных. Они получат памятные медали и дипломы к о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области».



По данным на 1 октября 2020 года в нашем регионе зарегистрировано 7624 многодетных семей – они имеют трех и более детей. Из них 4656 семей проживают в сельской местности и 2968 - в городских округах.



Памятные медали многодетным семьям вручаются два раза в год: накануне Международного дня семьи (15 мая) и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, отмечает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



