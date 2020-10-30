Главная » Новости



10:58, 30 октября 2020 года Еще два человека скончались в Орловской области от коронавируса За сутки в регионе зарегистрировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 октября, в регионе зарегистрировано 125 новых случаев заболевания. В данный момент в области борются с болезнью 2 816 человек. За сутки выписано 125 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 155 раз.



Всего за период пандемии заразился 11 846 орловцев, выздоровели – 8 875.



Всего за сутки в стране выявлено 18 283 новых факта заболевания COVID-19, 14 519 россиян выздоровели от болезни, скончались 355 человек.





Орловское Информбюро



