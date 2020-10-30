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11:00, 30 октября 2020 года Сегодня на Орловщине завершают свою работу «Денисьевские чтения» Это уже 17-я научно-практическая конференция по библиотековедению и книговедению, которая проходит в нашем городе на базе библиотеки им. Бунина. В связи с пандемией чтения прошли в дистанционном формате.





В конференции приняли участие ученые, преподаватели, краеведы, библиотекари из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова. 17-е Денисьевские чтения состоялись в рамках празднования 150-летнего юбилея Ивана Бунина. Многие представленные статьи и научные работы были посвящены жизни и творчеству Нобелевского лауреата.



В рамках Денисьевских чтений прошла презентация двух модельных библиотек - в Орле и Мценске. Для студентов, аспирантов и магистрантов провели мастер-класс по продвижению цифровых активов библиотек в интернете. Вместе с тем организаторы выработали рекомендации по проведению Денисьевских чтений на следующий год.





Эва Стасюлевич



