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11:00, 30 октября 2020 года

Сегодня на Орловщине завершают свою работу «Денисьевские чтения»

Это уже 17-я научно-практическая конференция по библиотековедению и книговедению, которая проходит в нашем городе на базе библиотеки им. Бунина. В связи с пандемией чтения прошли в дистанционном формате.


В конференции приняли участие ученые, преподаватели, краеведы, библиотекари из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова. 17-е Денисьевские чтения состоялись в рамках празднования 150-летнего юбилея Ивана Бунина. Многие представленные статьи и научные работы были посвящены жизни и творчеству Нобелевского лауреата.

В рамках Денисьевских чтений прошла презентация двух модельных библиотек - в Орле и Мценске. Для студентов, аспирантов и магистрантов провели мастер-класс по продвижению цифровых активов библиотек в интернете. Вместе с тем организаторы выработали рекомендации по проведению Денисьевских чтений на следующий год.


Эва Стасюлевич
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