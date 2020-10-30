пятница 30.10.2020 12:21:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:14, 30 октября 2020 года

В поселке Глазуновка продолжается преображение молодежного центра «Юность»

Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины».


В молодежном центре «Юность» два года назад был отремонтирован кинотеатр. Сейчас приступили к ремонту спортивного зала. Уже готовы потолки и стены, а также раздевалки. Ожидается ремонт и в фойе. Фасад молодежного центра также обретет новый вид. Срок окончания работ по контракту - ноябрь. На все выделено около полутора миллионов рублей.

Всего же в этом году в регионе по партийному проекту «Единой России» запланирован ремонт 16 домов культуры. К этому моменту 15 уже готовы.

Проект «Местный дом культуры», входящий в проект «Культура малой родины», реализуется уже в течение четырех лет. За это время удалось отремонтировать более 60 домов культуры. И пока на Орловщине есть сельские дома культуры, требующие капитального обновления, партийный проект будет реализовываться.


Анна Вайсергисер
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.