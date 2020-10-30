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12:14, 30 октября 2020 года В поселке Глазуновка продолжается преображение молодежного центра «Юность» Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины».





В молодежном центре «Юность» два года назад был отремонтирован кинотеатр. Сейчас приступили к ремонту спортивного зала. Уже готовы потолки и стены, а также раздевалки. Ожидается ремонт и в фойе. Фасад молодежного центра также обретет новый вид. Срок окончания работ по контракту - ноябрь. На все выделено около полутора миллионов рублей.



Всего же в этом году в регионе по партийному проекту «Единой России» запланирован ремонт 16 домов культуры. К этому моменту 15 уже готовы.



Проект «Местный дом культуры», входящий в проект «Культура малой родины», реализуется уже в течение четырех лет. За это время удалось отремонтировать более 60 домов культуры. И пока на Орловщине есть сельские дома культуры, требующие капитального обновления, партийный проект будет реализовываться.





Анна Вайсергисер



