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12:34, 30 октября 2020 года В Дмитровском районе в упавшем в реку тракторе найдено тело 51-летнего местного жителя По данному факту следственными органами СК России по Орловской области незамедлительно инициировано производство доследственной проверки.





Тело 51-летнего местного жителя, без видимых следов насильственной смерти, было обнаружено накануне, 29 октября, в тракторе МТЗ-80, который опрокинулся в реку Нерусса.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт регионального управления СК РФ по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области









Орловское Информбюро



