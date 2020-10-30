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13:00, 30 октября 2020 года Карта распространения коронавируса в районах Орловской области На сегодня зарегистрировано 125 новых случаев заболевания COVID-19. Еще два человека скончались.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6083 жителей Орла, 1344 зараженных – в Орловском районе, 724 – в городе Мценске и Мценском районе, 610 – в Ливнах, 346 – в Урицком районе, 302 – в Болховском районе, 295 − в Ливенском районе, 248 – в Дмитровском районе, 173 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 162 – в Свердловском районе, 144 – в Малоархангельском районе, 139 – в Кромском районе, 137 – в Покровском районе, 132 – в Залегощенском районе, 128 – в Колпнянском районе, 106 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, по 88 – в Должанском и Глазуновском районах, 82 – в Шаблыкинском районе, 78 − в Знаменском районе, 62 – в Троснянском районе, 58 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



До 31 декабря в регионе продлен режим повышенной готовности.



Инфографика пресс-службы регионального оперштаба по коронавирусу.









Орловское Информбюро



