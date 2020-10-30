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13:28, 30 октября 2020 года В Орле почти готов новый детский сад Речь идет о дошкольном учреждении на улице Родзевича-Белевича.





На момент написания публикации, подрядчик отчитался о завершении работ на три четверти. По плану детский сад № 93 должен быть сдан к 10 декабря – он откроет свои двери для 155 малышей.



Сейчас рабочие подрядчика выравнивают и огораживают территорию садика, кладут плитку и делают ливнёвку. Внутри занимаются отделочной работой, монтируют трубы и батареи, устанавливают электропроводку, светильники и розетки. Из уже готового на объекте можно выделить игровое оборудование и поданное в здание тепло.



Текущая работа обошлась бюджету в чуть более 16 миллионов рублей, ещё 3,5 миллиона будут потрачены на разное оборудование для детского сада – отмечено в сообщении сайта орловской мэрии.



Фото пресс-службы администрации города Орла









Артём Ежаков



