Главная » Новости



15:45, 30 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня - день памяти жертв политических репрессий. В Орле вспомнили тех, кто был необоснованно осужден.



- Плюс 125 за сутки. Ситуация сложная. Меры борьбы с инфекцией усиливают.



- Терпение плюс внимание и другие секреты работы тренеров с воспитанниками. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спортивные наставники.



- Комфорт для праздников: в Глазуновском районе завершился ремонт дома культуры.



- Основная тема - творчество и жизнь Ивана Бунина: в Орле проходят «Денисьевские чтения».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



