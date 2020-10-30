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14:02, 30 октября 2020 года В Орле возбудили уголовное дело по факту хищения препаратов для раковых больных Еще в начале года в столице задержали четырех врачей, которые реализовывали на рынке жизненно-важные для больных онкологией лекарства.





Как оказалось, ситуация имеет отношение и к нашему региону. Мы обратились в полицию и получили комментарий.



Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие».





Орловское Информбюро



