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14:03, 30 октября 2020 года

Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий

В 1930-1940 годах в СССР репрессиям подверглись 40 миллионов жителей страны. События тех лет не обошли стороной и Орел. Сегодня орловцы почтили память тех, кто подвергся репрессиям.


В этом году митинг в Орле прошел скромно - непростая эпидобстановка дает о себе знать. Но участники мероприятия побывали во всех знаковых местах - у памятников генералу Горбатову и авиаконструктору Поликарпову, а также у камня, установленного в память обо всех жертвах политических репрессий.


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