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14:20, 30 октября 2020 года Ещё один орловец лишился прав из-за недуга Суд аннулировал его водительское удостоверение.





Факт нарушения открылся по результатам прокурорской проверки. Она показала, что житель Ливенского района состоит на учете в местной Центральной районной больнице с заболеванием, не допускающим вождение автомобиля – нахождение мужчины на дороге будет создавать опасность жизни и здоровью участников автотрафика.



Прокуратура инициировала судебное разбирательство, итогом которого стала аннуляция действующего водительского удостоверения мужчины – сообщает сайт ведомственного органа.



Напомним, что недавно таким же способом были лишены прав сидеть за рулем двое жителей Малоархангельского района.



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Артём Ежаков



