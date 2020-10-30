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14:54, 30 октября 2020 года

Попытка скрыть нарушения обернулась для орловской клиники миллионным штрафом

Изначальный вердикт двух инстанций оставил в силе Первый Кассационный суд общей юрисдикции.


Было установлено, что год назад областной Роспотребнадзор проводил внеплановую проверку в одной из орловских клиник, оказывающей медицинские услуги. Инспекцию возглавлял заместитель начальника эпидемиологического надзора.

По её итогам, были обнаружены многочисленные нарушения. Чтобы избежать административной ответственности за них, сотрудница, работающая на это юридическое лицо, перевела на счет инспектора 5 тысяч рублей. Однако мужчина деньги не принял, вернул всю сумму и уведомил о случившемся руководство.

В итоге, на общество с ограниченной ответственностью было заведено административное производство за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Первый вердикт мирового судьи приговорил ООО к штрафу в 1 миллион рублей. Обжалование в Заводском районном суде Орла ни к чему не привело, третья попытка тоже провалилась – Первый Кассационный суд общей юрисдикции оставил решения коллег без изменений, – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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