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14:57, 30 октября 2020 года Орловская область оплатит долг в долг Для этого правительство региона хочет взять в кредит 1 миллиард 631 миллион рублей под 5,25% годовых.



Деньги пойдут на оплату основного долга по государственным облигациям. Как сообщает сайт областного правительства, в этом случае рыночные обязательства по ставке 8,3 % годовых уменьшатся до 5,25 % годовых, что позволит сократить траты на обслуживание государственного долга региона.





Артём Ежаков



