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15:45, 30 октября 2020 года

Орловец отделался минимальным сроком за распространение наркотиков

Восемь лет строгого режима можно считать милостью Фемиды.


Как было доказано следствием, осужденный стал курьером одного из магазинов, торгующих наркотиками в Сети. Ему сообщали, где лежат мелкооптовые тайники с запрещенными веществами, он их забирал и перепрятывал для покупателей, затем отчитывался и получал заработанное.

Когда парня с поличным взяли полицейские – это произошло в январе, то в тайниках нашли 0,42 грамма синтетического наркотика в двух свертках.

Тогда он признал вину частично – согласился, что забрал наркотики и сам сделал две «закладки», на которых его и поймали, но не согласился с предварительным сговором, так как не знал своих «начальников» лично.

Несмотря на это, суд все же признал предварительный сговор, посчитав это конспирацией незаконных действий. Однако Фемида учла смягчающие обстоятельства – сотрудничество осужденного со следствием и наличие малолетнего ребенка – и дала парню восемь лет строгого режима. Максимальный срок предусматривает 15 лет.

Первичный приговор был оспорен в областном суде, но там все оставили без изменений – сообщает сайт региональной инстанции.


Артём Ежаков
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