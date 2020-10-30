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15:47, 30 октября 2020 года

На Орловщине расцвела сирень

В этом году сиреневые бутоны в дендрарии плодово-ягодной станции распустились в конце октября. С чем связана эта природная аномалия, разбиралась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


В дендрарии Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур растет порядка 30 разных сортов сирени, но бутоны в конце октября распустились лишь на «Мечте».

Ольга Емельянова, заведующая лабораторией декоративных растений ВНИИ селекции плодовых культур: «Была холодная, неустойчивая весна. В этом случае не все почки достаточно хорошо формируются и не успевают распуститься весной. А с наступлением теплой, влажной осени эти почки спешат догнать своих отцветших предшественников».

К сожалению, благоухания сирени рядом с этим кустарником сейчас не чувствуется. Во-первых, соцветия находятся высоко, и их не так много. А во-вторых, многие бутончики закрыты.

Ольга Емельянова, заведующая лабораторией декоративных растений ВНИИ селекции плодовых культур: «Те, что закрыты, не пахнут. А те, что открыты – солнышко их пригревает, и его достаточно для образования нектара, который и создает аромат».

Еще одна причина осеннего цветения - засушливое лето, его растения воспринимают как зимний период покоя, а осень - как весну, значит, пора просыпаться. Поэтому кроме бутонов сирени можно увидеть и желтые одуванчики, и цветущую жимолость, и свежие розы.

Гораздо реже осеннее цветение наблюдается у форзиции, однако сейчас на некоторых ветках распустились цветы. Но это не значит, что весной форзиция не засияет желтым цветом.

Ольга Емельянова, заведующая лабораторией декоративных растений ВНИИ селекции плодовых культур: «Цветочных почек заложено очень много, и она, скорей всего, также будет обильно цвести весной, если хорошо перезимует». 

Садоводам не стоит беспокоиться из-за нежданного осеннего цветения растений. Как говорят специалисты, волноваться стоит, если, к примеру, осенью зацвела смородина красноватым цветом - это говорит о болезни. В этом случае куст погибнет, его лучше уничтожить. А если цветы появились на плодовых деревьях, то их лучше побыстрее сорвать. Тогда весной можно будет насладиться и их буйным цветением, и урожаем.


Татьяна Тимохина
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