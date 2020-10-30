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17:10, 30 октября 2020 года

На улице МОПРа в Орле пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения

В профилактическом рейде побывала съемочная группа ГТРК «Орел».


Это место на улице МОПРа считается аварийно опасным участком. Здесь не однократно были случаи наездов на пешеходов. Причем и ограждения, и регулируемый переход совсем рядом, но дойти до него решают далеко не все. В общежитии, расположенном неподалеку, проживает много иностранных студентов, и, по словам инспекторов, чаще всего нарушителями правил дорожного движения являются они. 
 
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Здесь уже не раз происходили ДТП в виде наездов на пешеходов, в момент, когда люди переходили дорогу в неустановленном месте».
 
Сотрудники ГИБДД нередко дежурят на этом участке, но даже их присутствие не останавливает тех, кому лень пройти вперед несколько метров. Не пугают нарушителей и штрафы в размере 500 рублей. 
 
Большая часть происшествий происходит именно в темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам носить на одежде светоотражающие элементы.
 
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Хотя согласно правилам дорожного движения на территории города это носит рекомендательный характер, мы все-таки просим носить фликеры постоянно».
 
Всего с начала года на территории Орла произошло 73 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. 72 человека пострадали, четверо погибли.



Татьяна Тимохина
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