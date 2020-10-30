На улице МОПРа в Орле пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения

|Главная » Новости
17:10, 30 октября 2020 года
На улице МОПРа в Орле пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движенияВ профилактическом рейде побывала съемочная группа ГТРК «Орел».
Это место на улице МОПРа считается аварийно опасным участком. Здесь не однократно были случаи наездов на пешеходов. Причем и ограждения, и регулируемый переход совсем рядом, но дойти до него решают далеко не все. В общежитии, расположенном неподалеку, проживает много иностранных студентов, и, по словам инспекторов, чаще всего нарушителями правил дорожного движения являются они.
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Здесь уже не раз происходили ДТП в виде наездов на пешеходов, в момент, когда люди переходили дорогу в неустановленном месте».
Сотрудники ГИБДД нередко дежурят на этом участке, но даже их присутствие не останавливает тех, кому лень пройти вперед несколько метров. Не пугают нарушителей и штрафы в размере 500 рублей.
Большая часть происшествий происходит именно в темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам носить на одежде светоотражающие элементы.
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Хотя согласно правилам дорожного движения на территории города это носит рекомендательный характер, мы все-таки просим носить фликеры постоянно».
Всего с начала года на территории Орла произошло 73 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. 72 человека пострадали, четверо погибли.
Татьяна Тимохина