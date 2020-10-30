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17:33, 30 октября 2020 года В Орле огласили приговор магазинному и церковному вору В списке его добычи – алкоголь, кофе и иконы.





Криминальные похождения мужчины начались год назад, в октябре, в селе Дросково. Мужчина выпил, захотел ещё, но все закончилось – и деньги, и спиртное. Тогда он пошел в сетевой супермаркет, взял бутылку водки и пошел к выходу, сказав продавцу, что завтра все оплатит. На следующий день – зеркальная схема, причем в этом же магазине – и так было еще шесть раз.

В середине декабря у мужчины закончился кофе. За «покупкой» он решил сходить все туда же, уже в девятый раз. Запастись кофе решил впрок – взял сразу четыре банки напитка по 570 рублей за каждую – и пошел домой. Но тут уже вмешалась директор магазина, обвинявшая его в постоянных кражах. Впрочем, он все равно вынес кофе.

Дальше мужчине понадобились деньги, и он не придумал ничего лучше, чем вынести с территории святого источника гранитные плиты с ликами праведников. Забрать он хотел пять, но унести смог только четыре. На следующий день он отвез их в Орел, хотел продать, но попался полицейским. Иконы он добровольно отдал правоохранителям.

Мужчину судили по девяти эпизодам открытого хищения имущества и одному тайному. Ранее судимый мужчина сознался во всем и получил три года строгого режима.

Как сообщает сайт Орловского областного суда, попытка апелляции ни к чему не привела – приговор оставили в силе.





Артём Ежаков



