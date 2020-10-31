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08:25, 31 октября 2020 года

Сегодня – День художественной гимнастики

Праздник отмечают в России с 1999 года. Орловщина гордится своими спортсменами. С некоторыми из них встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


Юные орловские гимнастки соскучились по родному залу. Здесь можно сделать все то, что не отработаешь на онлайн-тренировках. Хотя и на удалёнке, введенной в связи с пандемией коронавируса, девочки занятия не бросали: выполняли домашние задания тренеров, вели дневники. Говорят, однажды придя в зал, проникаешься этим видом спорта навсегда.
 
Екатерина Давыдова, гимнастка: «Для девочки - это фигура, осанка, координация, все закладывает гимнастика».
 
Сейчас Кате 13 лет, и большую часть жизни юная спортсменка провела в гимнастическом зале. Мечтает о новых званиях и наградах. В эти дни Катя вместе со своими подругами по команде готовит новую программу выступления. С одним из любимых предметов - мячом. 
 
В 1913 году в Санкт-Петербурге открылась школа художественного движения – «прабабушка» всех гимнастических школ. За больше чем вековую историю художественной гимнастики этот вид спорта стал визитной карточкой страны. Но он не стоит на месте. И теряет свою исключительную женскую принадлежность. 
 
Екатерина Давыдова, гимнастка: «Тренеры набирают мальчиков в художественную гимнастику. И у них очень хорошо получается. Так же, как и в балете, - прямые ноги, стопы. У многих мальчиков есть такие данные для художественной гимнастики».
 
Выступления юношей на площадках мы увидим еще не скоро. А вот девушки на ковер выйдут 14 и 15 ноября в рамках Чемпионата области. Он пройдет без зрителей.



Анастасия Дорохова
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