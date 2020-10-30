Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Сегодня - День памяти жертв политических репрессий. Больше 20 тысяч орловцев были расстреляны.





- 73 ДТП с начала года с участием пешеходов. Мы побывали в одном из рейдов вместе с инспекторами ГИБДД.





- «Перезагрузка» дома культуры. Обновление по партийному проекту прошло в поселке Глазуновка.



- Медали ко Дню матери. Кому вручат награды?



- Октябрь украшенный сиренью. Почему этой осенью зацвели кустарники?