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21:20, 30 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня - День памяти жертв политических репрессий. Больше 20 тысяч орловцев были расстреляны.
- 73 ДТП с начала года с участием пешеходов. Мы побывали в одном из рейдов вместе с инспекторами ГИБДД.
- «Перезагрузка» дома культуры. Обновление по партийному проекту прошло в поселке Глазуновка.
- Медали ко Дню матери. Кому вручат награды?
- Октябрь украшенный сиренью. Почему этой осенью зацвели кустарники?
Вести-Орёл