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09:55, 31 октября 2020 года Место старых деревьев в орловском парке Победы займут новые Тысячу саженцев липы, рябины и клёна посадят за две недели ноября.





Право обновить зеленый фонд парка Победы получил «Зеленстрой». Если говорить об озеленении города в целом, то сейчас в областной столице уже появились 842 саженца. Без учета деревьев в парке, Орел получит 3 тысячи молодых деревьев. Работы будут вестись до наступления плохой погоды – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



