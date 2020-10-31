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14:48, 31 октября 2020 года В Орловской области анонсировали ярмарки вакансий Все восемь заявленных мероприятий пройдут в ноябре.





Согласно сайту управления труда и занятости, ярмарки пройдут: в Покровском районе – 11 ноября; в Сосковском районе – 13 ноября; 17 ноября – в центрах занятости Дмитровского и Орловского районов; в Ливенском районе – 20 ноября; в Троснянском районе – 23 ноября; в Верховском районе – 24 ноября; в Урицком районе – 26 ноября.





Артём Ежаков



