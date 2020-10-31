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12:51, 31 октября 2020 года В Орловской области 127 новых случаев коронавируса. Два человека скончались В данный момент в регионе борются с болезнью 2 826 человек.





127 новых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 826 человек. За сутки выписано 115 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 157 раз. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 октября, в регионе зарегистрированоновых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеютчеловек. За сутки выписаножителей региона. Смерть от инфекции зафиксированараз. Всего за период пандемии заразился 11 973 орловцев, выздоровели – 8 990. Всего за сутки в стране выявлено 18 140 новых факта заболевания COVID-19, 14 854 человека выздоровели от болезни, скончались 334 человека.





Орловское Информбюро



