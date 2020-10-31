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13:00, 31 октября 2020 года Под Орлом в ДТП погибли три молодых человека Авария произошла в Глазуновском районе. Сообщение о ДТП в деревне Кривые Верхи поступило в службу спасения в 01:12 31 октября.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, на 3 км автодороги п. Глазуновка - д. Степная автомобиль «Фольксваген» опрокинулся в кювет.

В результате ДТП два двадцатилетних пассажира от полученных травм скончались на месте. 22-летний водитель скончался во время его транспортировки в ЦРБ.

На месте работали сотрудники ОМВД России по Глазуновскому району.





Орловское Информбюро



