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10:06, 1 ноября 2020 года

Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услуг

Теперь запись осуществляется предварительно.


Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услуг. Это касается сдачи экзаменов, регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения. 
 
Записаться можно через МФЦ, портал Госуслуг или позвонив по телефонам:
  • г. Орел - (4862) 72-91-17;
  • г. Ливны - (48677) 7-69-41;
  • г. Мценск - (48646) 4-08-00.
Кроме этого, в здания Госавтоинспекции запрещен проход посетителей с повышенной температурой тела и без маски.



Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области
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