Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услуг

Теперь запись осуществляется предварительно.

Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услуг . Это касается сдачи экзаменов, регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения.



г. Орел - (4862) 72-91-17 ;

; г. Ливны - (48677) 7-69-41 ;

; г. Мценск - (48646) 4-08-00. Записаться можно через МФЦ, портал Госуслуг или позвонив по телефонам:

Кроме этого, в здания Госавтоинспекции запрещен проход посетителей с повышенной температурой тела и без маски.