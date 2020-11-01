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10:06, 1 ноября 2020 года
Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услугТеперь запись осуществляется предварительно.
Орловская Госавтоинспекция перешла на дистанционный режим оказания услуг
. Это касается сдачи экзаменов, регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения.
Записаться можно через МФЦ, портал Госуслуг
или позвонив по телефонам:
- г. Орел - (4862) 72-91-17;
- г. Ливны - (48677) 7-69-41;
- г. Мценск - (48646) 4-08-00.
Кроме этого, в здания Госавтоинспекции запрещен проход посетителей с повышенной температурой тела и без маски.
Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области