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13:32, 1 ноября 2020 года Орловская область пополнилась ещё одной безопасной и качественной автомобильной дорогой В рамках одноименного нацпроекта отремонтировали участки трассы Болхов – Мценск – Новосиль.





Полностью отремонтирован отрезок региональной дороги Болхов – Мценск – Новосиль длиной в 12 километров 200 метров. Здесь ещё предстоит получить одобрение инспекции.



А вот пятикилометровый отрезок межмуниципальной автодороги Болхов – Мценск – Новосиль – д. Сторожевое – д. Торкуновка уже сдан в эксплуатацию – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



