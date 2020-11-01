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16:47, 1 ноября 2020 года Продолжается финал Всероссийского конкурса «Народный участковый» Орловщину представляет Евгений Пантелеев, сотрудник отдела МВД России по Орловскому району.





Старший лейтенант полиции следит за порядком в восьми населенных пунктах. В них проживает порядка трех тысяч человек. С начала этого года на участке Пантелеева раскрыто 8 преступлений, выявлено 71 административных правонарушений.



Онлайн-голосование по выбору лучшего участкового страны пройдет до 10 ноября.

Фото УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



