Сегодня Юрий Парахин официально вступит в должность мэра Орла

До назначения он четыре года руководил Орловским районом.

Юрий Парахин имеет также опыт работы в банковских организациях, работал в строительной отрасли, занимал должность заместителя председателя областного правительства по финансам.

Депутаты горсовета выбрали мэра их двух предложенных конкурсной комиссией соискателей на должность. Юрий Парахин представил депутатам пятилетнюю программу развития областного центра, которая, по его мнению, выведет Орёл из сложного финансового состояния.

Церемония вступления в должность нового мэра пройдет сегодня в большом зале администрации Орла.