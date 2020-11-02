Наступившая рабочая неделя подарит россиянам официальный выходной

В среду, 4 ноября, мы отметим День народного единства.

При этом вторник будет предпраздничным днем, и, согласно производственному календарю, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает орловцев только в конце декабря. Новогодние каникулы продлятся в 2021 году с 1 по 10 января.