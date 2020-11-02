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09:40, 2 ноября 2020 года Сегодня футболисты ОГУ стартуют в мини-турнире Национальной студенческой футбольной лиги в Ростове-на-Дону За три дня орловцы проведут три матча.





Наша команда сыграет с соперниками из Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда. Напомним, после девяти игр футболисты ОрелГУ находятся на пятой строчке турнирной таблицы премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиге. С учетом стартующих игр в Ростове до конца сезона нашей команде осталось провести шесть встреч.





Анастасия Дорохова



