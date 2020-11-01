В Орловской области 129 новых случаев коронавируса

В данный момент в регионе борются с болезнью 2 898 человек.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 ноября, в регионе зарегистрировано 129 новых случаев заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 898 человек. За сутки выписано 57 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 157 раз.

Всего за период пандемии в Орловской области заразились 12 102 человека, выздоровели – 9 047.

За сутки в России выявлено 18 665 новых фактов заболевания COVID-19, 10 259 человек выздоровели от болезни, скончались 245 человек.