1 ноября - День судебного пристава

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14:34, 1 ноября 2020 года
1 ноября - День судебного приставаПраздник установлен Указом Президента РФ 8 сентября 2009 года. Правительство Орловской области поздравляет с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ФССП.
Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы судебных приставов!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Уже полтора века вы стоите на страже правосудия и служите букве закона.
На протяжении этого времени судебные приставы Орловщины с честью и достоинством исполняют свой долг, обеспечивают справедливость и порядок, гарантируют стабильность судопроизводства.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и дисциплина, несмотря на все возрастающую нагрузку, позволяют неукоснительно обеспечивать законодательно установленные отчисления в бюджет, вести работу по исполнительным производствам.
Уверены, что каждый год благодаря вашей работе ключевые показатели будут неустанно расти.
Правительство Орловской области в свою очередь всегда готово оказать всестороннюю поддержку.
Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, за то, что выполняете свою работу честно и беспристрастно.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и всего наилучшего!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Судебные уставы, утверждённые 20 ноября (3 декабря) 1864 года, вводились в действие в соответствии с Положением, подписанным императором 19 октября (1 ноября по новому стилю) 1865 года. Данным положением устанавливалась очерёдность введения уставов. Начиная с 1866 года, уставы вводились в округах санкт-петербургской и московской судебных палат. Были образованы санкт-петербургские и московские судебные палаты с подведомственными им окружными судами, в которых были назначены судебные приставы, утверждены штаты и определены оклады годового содержания. Число судебных приставов в округах окружных судов, подведомственных санкт-петербургским и московским судебным палатам, составило 203 человека.
Таким образом, 19 октября (1 ноября) 1865 года окончательно был определён статус судебных приставов в России.
На этом основании и было предложено считать 1 ноября датой празднования Дня судебного пристава.
В 2020 году институт судебных приставов в России отмечает 155-летие деятельности.
Орловское Информбюро