1 ноября - День судебного пристава

Праздник установлен Указом Президента РФ 8 сентября 2009 года. Правительство Орловской области поздравляет с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ФССП.

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы судебных приставов!





Поздравляем с профессиональным праздником!



Уже полтора века вы стоите на страже правосудия и служите букве закона.

На протяжении этого времени судебные приставы Орловщины с честью и достоинством исполняют свой долг, обеспечивают справедливость и порядок, гарантируют стабильность судопроизводства.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача и дисциплина, несмотря на все возрастающую нагрузку, позволяют неукоснительно обеспечивать законодательно установленные отчисления в бюджет, вести работу по исполнительным производствам.

Уверены, что каждый год благодаря вашей работе ключевые показатели будут неустанно расти.

Правительство Орловской области в свою очередь всегда готово оказать всестороннюю поддержку.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, за то, что выполняете свою работу честно и беспристрастно.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и всего наилучшего!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ