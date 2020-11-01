В Орловской области зарегистрированы 12102 случая заболевания коронавирусом

По информации оперативного штаба Орловской области на 1 ноября 2020 года общее число больных в регионе составляет 2898 человек, выздоровели 9047 человек. 157 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Выздоровевших - 9047 (всего). 57 (за последние сутки)

Сняты с наблюдения - 30611 (всего). 47 (за последние сутки)

Всего выявлено случаев – 12102. 129 (за последние сутки)

На медицинском карантине - 1092 (из них с подозрением 630). За сутки поступило – 46. Выписано - 35

На ИВЛ – 11.

На самоизоляции (контактировавшие с заболевшими, вернувшиеся из-за рубежа) - 2992 (всего). 131 (за последние сутки).

Умерших (по информации оперштаба) - 157 (всего).

Распространение COVID-19 по муниципальным образованиям: