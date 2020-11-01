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Главная » Новости

16:42, 1 ноября 2020 года

В Орловской области зарегистрированы 12102 случая заболевания коронавирусом

По информации оперативного штаба Орловской области на 1 ноября 2020 года общее число больных в регионе составляет 2898 человек, выздоровели 9047 человек. 157 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.


  • Выздоровевших - 9047 (всего). 57 (за последние сутки)
  • Сняты с наблюдения - 30611 (всего). 47 (за последние сутки)
  • Всего выявлено случаев – 12102. 129 (за последние сутки)
  • На медицинском карантине - 1092 (из них с подозрением 630). За сутки поступило – 46. Выписано - 35
  • На ИВЛ – 11.
  • На самоизоляции (контактировавшие с заболевшими, вернувшиеся из-за рубежа) - 2992 (всего). 131 (за последние сутки).
  • Умерших (по информации оперштаба) - 157 (всего).
Распространение COVID-19 по муниципальным образованиям:




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