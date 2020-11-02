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10:29, 2 ноября 2020 года В Орловской области начинают действовать новые коронавирусные ограничения Речь идет о проведении спортивных соревнований без зрителей и обязательной термометрии посетителей общепита и ТРЦ.





Измерение температуры клиентов организаций общественного питания и посетителей торгово-развлекательных центров будет организовано на входах в помещения. Проход граждан с высокой температурой не допускается. Эта мера действует со вчерашнего дня.



Кроме этого, сегодня вступает в силу запрет на посещение зрителями спортивных и физкультурных мероприятий.

Оба решения были приняты на заседании регионального штаба по коронавирусу – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



