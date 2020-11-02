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10:52, 2 ноября 2020 года В Орле снова ищут подрядчика для Красного моста Администрацией города объявлены очередные торги.





Как следует из аукционной информации, размещенной на сайте Госзакупок, цена контракта не изменилась по сравнению с прошлым аукционом – в потенциальном соглашении прописана сумма приблизительно в полтора миллиарда рублей. Подача заявок от заинтересованных подрядчиков завершится 10 ноября, весь следующий день комиссия будет рассматривать поступившие предложения.



Чехарда с многочисленными аукционами сдвинула сроки начала работ. Если на этот раз подрядчик все же будет найден, а договор с ним подписан, то реконструкция Красного моста начнется 30 ноября. Завершится ремонт в 2022 году – 18 ноября.



Напомним, что последние торги завершились провалом. На прошлой неделе комиссия посчитала заявку белгородского ООО «Ремспецмост» не соответствующей требованиям, а других соискателей не было.



Ближе всех к соглашению было московское акционерное общество «Флан-М». Все уже было согласовано, однако затем контрольно-ревизорный отдел забраковал сделку.





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