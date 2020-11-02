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11:05, 2 ноября 2020 года В Орловской области 130 новых случаев коронавируса, один человек скончался Всего за период пандемии заразились 12 232 орловца, выздоровели – 9 056.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 3 018 человек.



За сутки COVID-19 победили 9 жителей региона, количество смертей увеличилось на одну – летальный исход зафиксирован 158 раз.



Всего в стране выявлены 18 257 новых фактов заболевания COVID-19, 10 360 россиян выздоровели от болезни, скончались 238 человек.



Инфографика официального портала Стопкоронавирус.рф.









Артём Ежаков



