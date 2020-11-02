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10:58, 2 ноября 2020 года Два долгостроя в Орловском районе скоро станут историей Собственникам квартир в одном из проблемных домов уже выдают ключи, второй многоэтажке дали разрешение на ввод в эксплуатацию.



Речь идёт о двух домах в деревне Образцово, строящихся в микрорайоне «Первый». Региональная прокуратура лично контролировала ход работ на объектах, и сейчас жильцы дома № 11 уже получают ключи. Разрешение на эксплуатацию получил дом № 8 – сообщает сайт областного ведомственного органа.





Артём Ежаков



