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11:07, 2 ноября 2020 года Жители Должанского района вернули себе горячую воду Пришлось обращаться в прокуратуру и суд.



Подрядчик в лице ООО «Теплосеть» неожиданно перестал выполнять обязательства по горячему водоснабжению многоквартирных домов в поселке Долгое. Речь идет о жилье на улицах Ленина, Калинина и Газопроводной – жильцы написали коллективное обращение в прокуратуру, которая инициировала проверку.

Ведомство вынесло подрядчику представление, его оштрафовали. Однако ничего не изменилось, и было начато судебное разбирательство, которое встало на сторону пострадавших граждан. Сейчас горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



