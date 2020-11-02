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11:22, 2 ноября 2020 года

Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ

Организации по всему миру планируют увеличивать расходы на внедрение отдельных технологий вне зависимости от изменений их ИТ-бюджетов. К таким выводам пришли аналитики International Data Group (IDG), опросив ИТ-директоров компаний в контексте влияния коронавируса на цифровизацию. В частности, 23% компаний ожидают сокращения ИТ-бюджетов в ближайшие 12 месяцев, а 41% — увеличения. Но при этом 59% руководителей уверены, что расходы на цифровизацию будут только увеличиваться, а 54% реализуют новые крупные проекты в текущем году. Катализатором этой деятельности является желание организаций не потерять конкурентные преимущества даже в условиях экономического спада.

Говоря о конкретных целях внедрения, главы ИТ-департаментов упоминают важность повышения операционной эффективности (64%), повышение качества обслуживания клиентов (58%) и повышение безопасности (58%). Изоляция стала стимулом для цифровизации и внедрения ИИ-решений, как серьезной части цифровизации. И как показали прошедшие полгода, быстрее адаптировались те компании, которые построили работу с данными и обладают достаточной гибкостью мышления, а также готовы быстро перестраиваться, предлагать новое, - комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.
Сью Янович (Sue Yanovitch), вице-президент по маркетингу IDG подтверждает, что компании положительно оценивают влияние новых технологий на развитие и переходят к их внедрению. И в первую очередь это касается дополнительных инструментов для совместной работы, средств контроля безопасности и аналитических программ.

По мнению эксперта кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС кандидата экономических наук, доцента Ирины Авдеевой, искусственный интеллект призван не заменить людей, а расширить их возможности, упростив и ускорив рутинные процессы. Так, российские банки в настоящее время создают системы противодействия мошенничеству на базе машинного обучения, анализа социальных связей между объектами и систем принятия решений в реальном времени. И там, ИИ-система призвана разгрузить персонал, оставив за людьми задачи, требующие глубокого понимания и творческого подхода.

Несмотря на потенциальное замещение сотрудников ИИ-решениями, прямо сейчас необходимо уделить больше внимания взаимодействию искусственного интеллекта и людей ради повышения производительности. Одним из примеров такого сотрудничества называются коботы, которые помогают рабочим в заводских цехах и на сборочных производствах по всему миру.


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