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11:55, 2 ноября 2020 года Работающие пожилые орловцы могут оформить больничный до конца года Речь идет о гражданах от 65 лет, ушедших на самоизоляцию.





Новые сроки датированы периодами с 1 по 8 ноября, с 9 по 22 ноября, с 23 ноября по 6 декабря, с 7 по 20 декабря, с 21 по 31 декабря.



Условия для получения или продления больничного состоят в отсутствии возможности работать удаленно или уйти в отпуск, а также жестком соблюдении мер самоизоляции. За нарушением этого правила последует ответственность, предусмотренная законодательством.



Региональный информационный портал напоминает, что уход на больничный не потребует от соискателя бумажной волокиты – начальство само передает необходимую для этого документацию в региональный Фонд соцстрахования, откуда гражданам и выделяются средства на оплату листа нетрудоспособности. Единственное, что нужно сделать желающим воспользоваться «отпуском» – это поставить в известность работодателя.





Артём Ежаков



