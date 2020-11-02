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11:48, 2 ноября 2020 года В реке Орлик едва не утонула отечественная легковушка ДТП произошло в минувшую субботу в 21:00.





За рулем «восьмерки» находился 22-летний парень. В районе дома № 2 по улице Гагарина он налетел на бордюр, затем на ограду, после чего съехал в кювет. Водитель получил травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека погибли, 2 человека получили ранения – сообщает пресс-служба областного ГИБДД.



Фото пресс-службы регионального ГИБДД







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