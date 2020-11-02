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11:55, 2 ноября 2020 года В Орле завершился экологический месячник Он подошел к концу в минувшую субботу.





За время месячника более двух тысяч человек убрали почти 15 гектаров зеленых зон и около 12 километров речных берегов. От мусора очистилась 141 тысяча квадратных метров улиц и 219 тысяч квадратных метров дворов, а также 59,5 километров улично-дорожной сети.

Участниками вывезен 771 кубических метр отходов, в областной столице ликвидировали 11 незаконных свалок.



Продолжается озеленение Орла. Сейчас в городе появилось 831 новое дерево и 230 кустарников. До первых заморозков планируется посадить три тысячи саженцев, ещё одна тысяча появится в парке Победы – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



