Главная » Новости



12:25, 2 ноября 2020 года Орловская область больше тратит, чем зарабатывает Расходы областного бюджета на 2,1 миллиардов рублей превышают доходы.





Всего за 9 месяцев этого года в казну региона поступило 28,6 миллиардов рублей. Расходы составили 30,7 миллиардов. По сравнению с прошлогодним аналогичным показателем доходы и траты возросли почти на четверть – 22,1% и 23,7% соответственно.



Самыми необходимыми расходами стали зарплаты бюджетников – 5,1 миллиардов, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты – 5,6 миллиардов, страховые взносы на ОМС неработающего населения – 2,3 миллиардов, межбюджетные трансферты районам области – 7,2 миллиардов рублей, закупка средств для борьбы с коронавирусом и положенные из-за него социальные выплаты – 665 миллионов рублей, сообщает сайт областного правительства.







Артём Ежаков



