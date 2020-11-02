Орловская область больше тратит, чем зарабатывает

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12:25, 2 ноября 2020 года
Орловская область больше тратит, чем зарабатываетРасходы областного бюджета на 2,1 миллиардов рублей превышают доходы.
Всего за 9 месяцев этого года в казну региона поступило 28,6 миллиардов рублей. Расходы составили 30,7 миллиардов. По сравнению с прошлогодним аналогичным показателем доходы и траты возросли почти на четверть – 22,1% и 23,7% соответственно.
Самыми необходимыми расходами стали зарплаты бюджетников – 5,1 миллиардов, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты – 5,6 миллиардов, страховые взносы на ОМС неработающего населения – 2,3 миллиардов, межбюджетные трансферты районам области – 7,2 миллиардов рублей, закупка средств для борьбы с коронавирусом и положенные из-за него социальные выплаты – 665 миллионов рублей, сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков