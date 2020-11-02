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13:20, 2 ноября 2020 года

Орловец ответит в суде за кукурузу

Его обвиняют не только в попытке кражи, но и в покушении на взятку полицейскому.


Как полагают следователи, в минувшем сентябре подсудимый украл с поля, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Орел – Агро – Продукт», 874 кукурузных початка на 34 тысячи рублей. Злоумышленник быстро попался полиции и распорядиться похищенным не успел.

Все стало ещё хуже, когда обвиняемый решил избежать уголовного наказания и подкупить полицейского. Он предложил последнему 15 тысяч рублей за помощь, но правоохранитель отказался от денег.

В итоге, мужчина предстанет перед судом за покушения – на кражу и дачу взятки должностному лицу. Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинением передано в инстанцию – сообщает сайт регионального СУ СК.


Вести-Орёл
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