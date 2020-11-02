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13:23, 2 ноября 2020 года

В Орловской области выполнен целевой показатель национального проекта «Производительность труда и занятости»

Итоги участия региона в нацпроекте сегодня обсудили на заседание правительства. Отметим, что Орловщина в этом году досрочно начала его реализацию.


Участие предприятий в нацпроекте гарантирует конкурентные преимущества. Среди них финансовая господдержка - льготные займы, бесплатное обучение сотрудников, помощь в выходе на экспорт. В региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» приняло участие 13 компаний, обучение прошли около сотни орловцев. Причем проходили его без отрыва от производства. Повышали квалификацию на своих производственных площадках.

Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Мы с 2020 года вошли в число пилотных регионов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Считаю, что это то направление, которое, в том числе, позволяет нам активизировать работу по взаимоотношениям с предприятиями, но самое главное повысить эффективность предприятий, используя механизмы и федеральной, и региональной поддержки».



Анна Вайсергисер
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